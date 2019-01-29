Вулканы в России представляют опасность для планеты





Стало известно, что извержения таких вулканов, как Пик Сарычева, который находится на Курильских островах, воспроизводят большое количество серы в атмосферу. Негативное воздействие на климат они оказывают в малой степени, в отличие от вулканов Южного полушария. Считалось, что для серы благоприятной является теплая атмосфера.Как показали исследования, за последние 1200 лет извержения вулканов Северного полушария привели к гораздо более пагубным последствиям для климата, нежели тропические. Такие вулканы ощутимо охлаждают поверхность Земли.Результаты таких извержений уже зафиксированы учеными по средней температуре, которая с каждым годом понижается. Происходит это потому, что во время выброса серы в воздушное пространство образовывается аэрозольное пространство, которое держится до нескольких лет.