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Эксперты рассказали о неизвестном советском конкуренте танка "Армата"

Эксперты рассказали о неизвестном советском конкуренте танка Т-14 "Армата", так и не запущенном в производство. Боевая машина "Бурлан" могла получить пушку 2А82 и модернизированный двигатель ГТД-1250.
Эксперты рассказали о неизвестном советском конкуренте танка "Армата"

В начале 1990-х одновременно с созданием в Нижнем Тагиле популярного на сегодняшний день танка "Армата" в Санкт-Петербурге разрабатывался перспективный проект "Объекта 299". СМИ рассказывали об альтернативной боевой машине как о "танке предельных параметров". Пока не остановилось финансирование, в Петербурге также работали над разной инженерной военной техникой и тяжёлым пехотным транспортом.

"Объект 299" стал одним из вариантов прототипа 2000-х, "Объекта 195" с 152-миллиметровой пушкой. Над "Бурланом" трудились не только петербуржцы, но и специалисты из Нижнего Тагила.

Главным отличием машины стал газотурбинный двигатель ГТД-1250, форсированный до 1400 лошадиных сил. На танк планировали установить пушку 2А82 калибром 125 миллиметров.

Прочие элементы должны были позаимствовать у модели Т-80, чтобы удешевить производство. Так или иначе, в 2000-х финансирование проекта прекратилось, и в отличие от "Арматы" "Бурлан" остался лишь на бумаге.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:53

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