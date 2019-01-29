Samsung Electronics представила первый мультсериал Bro Bots в VR на русском языке





Российским пользователям современного видеосервиса под названием Samsung VR предлагается к просмотру 2 серии новой виртуальной версии мультипликационного фильма. Две другие опубликуют в ближайшее время. Bro Bots является анимационной фантастической комедией. Действия разворачиваются в недалеком земном будущем, в котором роботы имеют способность мышления. При этом они могут разговаривать.«Мультяшные» роботы по сюжету работают, а также живут совместно с людьми. Основные герои данного сериала - это Отис, а также Роберто. Они переехали на территорию Нью-Йорка из Великобритании. Здесь они хотят стать «копами», а также расследовать различные таинственные преступления.Этот мультсериал создали по инициативе Samsung Pilot Season. Целью стало наполнение видеосервиса Samsung VR всевозможным эпизодическим современным эксклюзивным VR-материалом. Samsung в данном случае хочет разнообразить современный рынок контента виртуальной реальности, способствовать развитию независимого кинематографа VR.