АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка
EUR 75.19 USD 65.93
Курс валют на 29.01.2019

Принц Гарри ради Меган Маркл избавился от пяти любимых привычек

Принц Гарри, который души не чает в своей супруге Меган Маркл, ради возлюбленной избавился от пяти любимых привычек. Например, внук Елизаветы II перестал употреблять алкогольные напитки и стал вести здоровый образ жизни, а также больше не ездит на охоту.

Принц Гарри ради Меган Маркл избавился от пяти любимых привычек


Меган Маркл, когда переехала к герцогу Сассекского в «холостяцкое гнездышко», расположенное в Ноттингеме, первым делом заменила вредную еду в холодильнике, к которой он привык. С тех пор в рационе принца Гарри появилось много свежих овощей и фруктов, а также здоровой еды.

Раньше супруг герцогини Сассекской был частым гостем вечеринок и любил употреблять спиртные напитки. Но вступив в отношения с Меган Маркл, принц Гарри избавился от этой привычки. Теперь на официальных мероприятиях он пьет только минеральную воду. Кроме этого, накануне свадьбы он бросил курить. Когда стало известно о том, что жена в положении, внук королевы Великобритании перестал пить кофе. Таким образом он поддержал беременную жену, которой посоветовали отказаться от кофеина.

Меган Маркл известна как давняя зоозащитница и любительница животных. Уважая принципы супруги, принц Гарри впервые за 20 лет отметил охоту, которая традиционно проходила с его братом – принцем Уильямом.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вулканы в России представляют опасность
Принц Гарри ради Меган Маркл избавился
Renault и le coq sportif представили
Эксперты рассказали о неизвестном
Анастасия Решетова и Тимати устроили
В средневековом соборе Португалии
Популярный блогер Марьяна Ро снялась
Агата Муцениеце показала кадры из
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Юлия Началова скрывает последствия
Звезда «Дома-2» Виктория Романец
Юлия Меньшова станет лицом
Евгений Леонов всегда мечтал, чтобы его
Марсоход Curiosity попрощался с хребтом
В Роскачестве составили рейтинг лучших
Для съемок в сериале Али Эрсан Дуру три
Представлены беспроводные наушники
"Жизнь потаскала": Дочь Ирины Пеговой
Регина Тодоренко рассказала, как
Оззи Осборн отложил из-за болезни часть
Экс-возлюбленные Гуфа Топурия и Анохина
Мария Погребняк вспомнила, как
Ученые назвали полезные для интеллекта
Ученые: Недосып провоцирует
Певица Нюша обеспокоилась вопросом
Ксения Бородина заступилась за рыдающую
Фанаты Владимира Преснякова не могут
Ученые выяснили, что слепота защищает
Умные часы Apple Watch вместо ремонта
Политический скандал с Эмином
Просмотреть все новости