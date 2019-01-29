Принц Гарри ради Меган Маркл избавился от пяти любимых привычек

Меган Маркл, когда переехала к герцогу Сассекского в «холостяцкое гнездышко», расположенное в Ноттингеме, первым делом заменила вредную еду в холодильнике, к которой он привык. С тех пор в рационе принца Гарри появилось много свежих овощей и фруктов, а также здоровой еды.Раньше супруг герцогини Сассекской был частым гостем вечеринок и любил употреблять спиртные напитки. Но вступив в отношения с Меган Маркл, принц Гарри избавился от этой привычки. Теперь на официальных мероприятиях он пьет только минеральную воду. Кроме этого, накануне свадьбы он бросил курить. Когда стало известно о том, что жена в положении, внук королевы Великобритании перестал пить кофе. Таким образом он поддержал беременную жену, которой посоветовали отказаться от кофеина.Меган Маркл известна как давняя зоозащитница и любительница животных. Уважая принципы супруги, принц Гарри впервые за 20 лет отметил охоту, которая традиционно проходила с его братом – принцем Уильямом.