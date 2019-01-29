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Renault и le coq sportif представили особый хэтчбек Twingo

Французский автомобилестроитель Renault совместно с компанией le coq sportif, выпускающей спортивную одежду, представили новый хэтчбек Twingo. Серия субкомпактных автомобилей ограничена.
Renault и le coq sportif представили особый хэтчбек Twingo

Особая версия «Twingo by le coq sportif» отличается ярким отличием в виде нескольких полосок синего, белого и красного цвета. Если перевести название дословно, то это будет звучать как «Спортивный петух». Что касается технологий, то автомобиль оснастили дисплеем на 7 дюймов с системой Easy Link, системой подключения Apple Carplay и Android Auto от Google. Конечно же, не обошлось без климат-контроля и камеры заднего вида, а также датчиков света и дождя.

Помимо «принципов французского дизайна» автомобиль существует в двух версиях двигателей: SCe 75 (1,0 литра, 75 л.с., 95 Нм) или TCe 95 (0,9, 93 л.с., 135 Нм). Первый поддерживает механическая коробка передач, а вторую делят на «механику» и роботизированную коробку.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:00

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