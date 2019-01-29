Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина призналась, что после проекта ее жизнь превратилась в «ад»

«Я знала, что после проекта и после тех прямых эфиров мою жизнь захотят превратить в настоящий ад, так и получилось! Я потеряла сознание, когда ехала к массажисту. Однако даже по приезду скорой помощи я отказалась от госпитализации. Сейчас мне каждый день приходится ходить на капельницы в отделение неврологии», - рассказала Сударкина в очередном прямом эфире о своей жизни после «Дома-2».





По словам Ольги, ее жизнь после реалити-шоу превратилась в «ад».Как стало известно, в жизни одной из самых скандальных экс-участниц «Дома-2» наступила черная полоса. Оказывается, что перелом ноги, ссоры с коллективом и с супругом Ольги Рапунцель Дмитрием Дмитренко, а также изгнание с телестройки - только малая часть тех неудач, с которыми Сударкиной пришлось столкнуться за последние несколько дней.Даже после того, как Ольга покинула скандально-известный телепроект, девушке по-прежнему не удается вернуться к нормальной жизни, ведь буквально каждый день у нее появляются все новые и новые проблемы.Выяснилось, что на днях Сударкина даже попала в больницу. Дело в том, что девушка, направляясь к массажисту, который находился в Подмосковье, неожиданно упала в обморок. Причем произошло все это на ровном месте.Стоит отметить, что Ольга не стала скрывать, что после участия в реалити-шоу ее нервная система очень пострадала, и теперь ей придется проходить продолжительное лечение.