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Анастасия Решетова и Тимати устроили подозрительную фотоссесию в свадебных нарядах

Модель Анастасия Решетова опубликовала в социальной сети Instagram несколько снимков, на которых позирует вместе со своим возлюбленным, популярным реп-исполнителем Тимати. Просмотрев фотографии, интернет-аудитория предположила, что звезды официально зарегистрировали свои отношения, ведь их одежда очень напоминала свадебную.


Анастасия Решетова и Тимати устроили подозрительную фотоссесию в свадебных нарядах

На фотографиях, размещенных в соцсети, влюбленные позируют в нарядах, которые жених и невеста традиционно одевают на свадебную церемонию. Модель облачилась в элегантное белоснежное платье, а рэпер – в классический костюм такого же цвета. На заднем фоне видны экзотические растения и стена некого старинного здания. Знаменитости улыбаются и выглядят счастливыми. Самые внимательные фолловеры рассмотрели на пальце Анастасии Решетовой обручальное кольцо.

Хотя официальное подтверждение или опровержение по поводу торжественного события пока не прозвучало, поклонники принялись поздравлять своих кумиров с бракосочетанием. Они пожелали предполагаемым молодоженам счастья, отметив, что они красивая и милая пара.

Примечательно, что в новогоднюю ночь пара сообщила, что в 2019 году их жизнь изменится. Уже тогда фанаты Анастасии Решетовой и Тимати восприняли это заявление, как намек на предстоящую свадьбу.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:52

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