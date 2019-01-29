Анастасия Решетова и Тимати устроили подозрительную фотоссесию в свадебных нарядах
Модель Анастасия Решетова опубликовала в социальной сети Instagram несколько снимков, на которых позирует вместе со своим возлюбленным, популярным реп-исполнителем Тимати. Просмотрев фотографии, интернет-аудитория предположила, что звезды официально зарегистрировали свои отношения, ведь их одежда очень напоминала свадебную.
На фотографиях, размещенных в соцсети, влюбленные позируют в нарядах, которые жених и невеста традиционно одевают на свадебную церемонию. Модель облачилась в элегантное белоснежное платье, а рэпер – в классический костюм такого же цвета. На заднем фоне видны экзотические растения и стена некого старинного здания. Знаменитости улыбаются и выглядят счастливыми. Самые внимательные фолловеры рассмотрели на пальце Анастасии Решетовой обручальное кольцо.
Хотя официальное подтверждение или опровержение по поводу торжественного события пока не прозвучало, поклонники принялись поздравлять своих кумиров с бракосочетанием. Они пожелали предполагаемым молодоженам счастья, отметив, что они красивая и милая пара.
Примечательно, что в новогоднюю ночь пара сообщила, что в 2019 году их жизнь изменится. Уже тогда фанаты Анастасии Решетовой и Тимати восприняли это заявление, как намек на предстоящую свадьбу.
На фотографиях, размещенных в соцсети, влюбленные позируют в нарядах, которые жених и невеста традиционно одевают на свадебную церемонию. Модель облачилась в элегантное белоснежное платье, а рэпер – в классический костюм такого же цвета. На заднем фоне видны экзотические растения и стена некого старинного здания. Знаменитости улыбаются и выглядят счастливыми. Самые внимательные фолловеры рассмотрели на пальце Анастасии Решетовой обручальное кольцо.
Хотя официальное подтверждение или опровержение по поводу торжественного события пока не прозвучало, поклонники принялись поздравлять своих кумиров с бракосочетанием. Они пожелали предполагаемым молодоженам счастья, отметив, что они красивая и милая пара.
Примечательно, что в новогоднюю ночь пара сообщила, что в 2019 году их жизнь изменится. Уже тогда фанаты Анастасии Решетовой и Тимати восприняли это заявление, как намек на предстоящую свадьбу.