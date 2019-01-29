В средневековом соборе Португалии найден новый разрушительный вид грибка





Биологи Португалии провели филогенетический анализ дрожжеподобных грибов, которые колонизировали капеллу Санта-Мария в Старом соборе Коимбры. Построенную в XII–XIII веках романскую церковь охраняет ЮНЕСКО. Хотя архитектурное сооружение несёт собой большую ценность, изнутри его стены разрушают грибки, устойчивые к высоким и низким температурам и малому количеству питательных веществ.Из-за полисахаридов и "корней" грибов происходит ускоренная коррозия камня. Во время более тщательного изучения биологи выявили в образцах неизвестный ранее вид Aeminium ludgeri.Назвали грибок в честь древнего имени города Коимбра. Предположительно, произрастает Aeminium ludgeri в местах добычи известняка для строительства собора, то есть в районах Портуньюш и Ансан.Камень также транспортировали в испанскую Сантьяго-де-Компостелу для возведения королевского госпиталя. Пока биологи не подтвердят там наличие нового грибка, он будет считаться эндемиком, встречающимся лишь в Португалии.