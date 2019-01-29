АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка
EUR 75.19 USD 65.93
Курс валют на 29.01.2019

В средневековом соборе Португалии найден новый разрушительный вид грибка

В средневековом Старом соборе Коимбры в Португалии учёными найден новый разрушительный вид грибка. Заражение могло перенестись на стены с привезённым известняком.
В средневековом соборе Португалии найден новый разрушительный вид грибка

Биологи Португалии провели филогенетический анализ дрожжеподобных грибов, которые колонизировали капеллу Санта-Мария в Старом соборе Коимбры. Построенную в XII–XIII веках романскую церковь охраняет ЮНЕСКО. Хотя архитектурное сооружение несёт собой большую ценность, изнутри его стены разрушают грибки, устойчивые к высоким и низким температурам и малому количеству питательных веществ.

Из-за полисахаридов и "корней" грибов происходит ускоренная коррозия камня. Во время более тщательного изучения биологи выявили в образцах неизвестный ранее вид Aeminium ludgeri.

Назвали грибок в честь древнего имени города Коимбра. Предположительно, произрастает Aeminium ludgeri в местах добычи известняка для строительства собора, то есть в районах Портуньюш и Ансан.

Камень также транспортировали в испанскую Сантьяго-де-Компостелу для возведения королевского госпиталя. Пока биологи не подтвердят там наличие нового грибка, он будет считаться эндемиком, встречающимся лишь в Португалии.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вулканы в России представляют опасность
Принц Гарри ради Меган Маркл избавился
Renault и le coq sportif представили
Эксперты рассказали о неизвестном
Анастасия Решетова и Тимати устроили
В средневековом соборе Португалии
Популярный блогер Марьяна Ро снялась
Агата Муцениеце показала кадры из
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Юлия Началова скрывает последствия
Звезда «Дома-2» Виктория Романец
Юлия Меньшова станет лицом
Евгений Леонов всегда мечтал, чтобы его
Марсоход Curiosity попрощался с хребтом
В Роскачестве составили рейтинг лучших
Для съемок в сериале Али Эрсан Дуру три
Представлены беспроводные наушники
"Жизнь потаскала": Дочь Ирины Пеговой
Регина Тодоренко рассказала, как
Оззи Осборн отложил из-за болезни часть
Экс-возлюбленные Гуфа Топурия и Анохина
Мария Погребняк вспомнила, как
Ученые назвали полезные для интеллекта
Ученые: Недосып провоцирует
Певица Нюша обеспокоилась вопросом
Ксения Бородина заступилась за рыдающую
Фанаты Владимира Преснякова не могут
Ученые выяснили, что слепота защищает
Умные часы Apple Watch вместо ремонта
Политический скандал с Эмином
Просмотреть все новости