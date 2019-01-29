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Популярный блогер Марьяна Ро снялась обнаженной для Maxim

Популярный блогер YouTube 19-летняя Марьяна Ро недавно снялась обнаженной для известного мужского издания Maxim. В Сети уже появились пикантные снимки возлюбленной рэпера Фейса.
Популярный блогер Марьяна Ро снялась обнаженной для Maxim

Звезда YouTube Марьяна Ро поспешила похвастаться своим подписчикам (а их у нее более 6 млн) новостью о том, что она украсит мартовский выпуск журнала для мужчин. Кадры с эротической фото сессии девушка показала поклонникам в личном блоге Instagram. На опубликованных снимках блогер позирует в клетчатой юбке и гетрах, прикрывая руками голую грудь.
Популярный блогер Марьяна Ро снялась обнаженной для Maxim

Не всем пользователям понравилось «смелое» решение 19-летней Марьяны. Большинство отметили: в таком ракурсе она напоминает героиню фильмов для взрослых и выглядит очень пошло. Некоторые заявили, что «при отсутствии форм» на обложке мужского глянца Марьяне Ро делать нечего. Однако, несмотря на критику, нашлись те, кто оценил публикацию избранницы Фейса, написав положительные отзывы и комплименты касательно фигуры знаменитости.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:37

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