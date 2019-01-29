АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка
EUR 75.19 USD 65.93
Курс валют на 29.01.2019

Юлия Началова скрывает последствия подагры под перчатками

Певица и телеведущая Юлия Началова уже долгое время борется с подагрой. Болезнь поразила суставы ее кистей, вынуждая скрывать их под длинными перчатками.

Юлия Началова скрывает последствия подагры под перчатками

Свой отпуск светская львица провела в Объединенных Арабских Эмиратах. На отдыхе девушка все равно заботится о своем внешнем виде и старается прятать руки от фотокамер. Болезнь, с которой борется Юлия Началова, преследует ее уже несколько лет. Телеведущая старается спрятать деформацию суставов кистей под перчатками или держит руки в карманах.

На недавних съемках телешоу «Один в один» певица была в черных кожаных перчатках. На своей странице в Instagram девушка опубликовала фотографию со съемок, отметив, что получает удовольствие от своей деятельности, хоть ее рабочий день длился 17 часов.

Юлия Началова старается не акцентировать внимание на своей болезни и лишний раз не привлекать внимание к последствиям подагры. Тем не менее, девушка не скрывается дома, а регулярно посещает светские мероприятия и с удовольствием принимает приглашения на различные съемки.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 15:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вулканы в России представляют опасность
Принц Гарри ради Меган Маркл избавился
Renault и le coq sportif представили
Эксперты рассказали о неизвестном
Анастасия Решетова и Тимати устроили
В средневековом соборе Португалии
Популярный блогер Марьяна Ро снялась
Агата Муцениеце показала кадры из
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Юлия Началова скрывает последствия
Звезда «Дома-2» Виктория Романец
Юлия Меньшова станет лицом
Евгений Леонов всегда мечтал, чтобы его
Марсоход Curiosity попрощался с хребтом
В Роскачестве составили рейтинг лучших
Для съемок в сериале Али Эрсан Дуру три
Представлены беспроводные наушники
"Жизнь потаскала": Дочь Ирины Пеговой
Регина Тодоренко рассказала, как
Оззи Осборн отложил из-за болезни часть
Экс-возлюбленные Гуфа Топурия и Анохина
Мария Погребняк вспомнила, как
Ученые назвали полезные для интеллекта
Ученые: Недосып провоцирует
Певица Нюша обеспокоилась вопросом
Ксения Бородина заступилась за рыдающую
Фанаты Владимира Преснякова не могут
Ученые выяснили, что слепота защищает
Умные часы Apple Watch вместо ремонта
Политический скандал с Эмином
Просмотреть все новости