Юлия Началова скрывает последствия подагры под перчатками

Свой отпуск светская львица провела в Объединенных Арабских Эмиратах. На отдыхе девушка все равно заботится о своем внешнем виде и старается прятать руки от фотокамер. Болезнь, с которой борется Юлия Началова, преследует ее уже несколько лет. Телеведущая старается спрятать деформацию суставов кистей под перчатками или держит руки в карманах.На недавних съемках телешоу «Один в один» певица была в черных кожаных перчатках. На своей странице в Instagram девушка опубликовала фотографию со съемок, отметив, что получает удовольствие от своей деятельности, хоть ее рабочий день длился 17 часов.Юлия Началова старается не акцентировать внимание на своей болезни и лишний раз не привлекать внимание к последствиям подагры. Тем не менее, девушка не скрывается дома, а регулярно посещает светские мероприятия и с удовольствием принимает приглашения на различные съемки.