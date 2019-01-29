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Звезда «Дома-2» Виктория Романец записала своему админу видео с угрозами

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец опубликовала в личном микроблоге видеоролик-обращение к собственному админу.

Как стало известно, не очень хорошие отношения у звезды «Дома-2» складываются не только с интернет-пользователями, но и со своими сотрудниками. Во всяком случае, именно к таким выводам можно прийти, посмотрев видеозапись, которую Виктория записала на днях и опубликовала у себя на страничке в Instagram.

Звезда «Дома-2» Виктория Романец записала своему админу видео с угрозами

Оказывается, ролик Романец был посвящен некой девушке, которую эпатажная брюнетка наняла для ведения ее личной странички. На ролике возлюбленная Антона Гусева заявляет, что была неприятно поражена, когда ее админ заявил ей о том, что ее очередное Stories является полной «чушью».

«Мне мой админ только что написал, что я в Stories записала чушь про вытянутые руки. Эй, админ, за тобой выехали! Пакуй чемодан!», - заявляет экс-участница телепроекта «Дом-2» в ролике.

Выяснилось, что Викторию вывели из себя замечания ее админа, поэтому она поспешила пригрозить своей сотруднице. По словам Романец, ее админу следует готовиться к серьезным разборкам, которые ей устроит одна из самых известных столичных криминальных группировок.

Звезда «Дома-2» Виктория Романец записала своему админу видео с угрозами

Нужно сказать, что многих читателей возмутила видеозапись Романец. По словам фолловеров, Виктория «слишком много о себя возомнила», поэтому посоветовали ей «спуститься с небес на землю», а некоторые пользователи Сети и вовсе заявили, что брюнетке и ее «любимому супругу» следует обратиться за помощью к психологу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:13

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