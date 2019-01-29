Звезда «Дома-2» Виктория Романец записала своему админу видео с угрозами
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец опубликовала в личном микроблоге видеоролик-обращение к собственному админу.
Как стало известно, не очень хорошие отношения у звезды «Дома-2» складываются не только с интернет-пользователями, но и со своими сотрудниками. Во всяком случае, именно к таким выводам можно прийти, посмотрев видеозапись, которую Виктория записала на днях и опубликовала у себя на страничке в Instagram.
Оказывается, ролик Романец был посвящен некой девушке, которую эпатажная брюнетка наняла для ведения ее личной странички. На ролике возлюбленная Антона Гусева заявляет, что была неприятно поражена, когда ее админ заявил ей о том, что ее очередное Stories является полной «чушью».
Выяснилось, что Викторию вывели из себя замечания ее админа, поэтому она поспешила пригрозить своей сотруднице. По словам Романец, ее админу следует готовиться к серьезным разборкам, которые ей устроит одна из самых известных столичных криминальных группировок.
Нужно сказать, что многих читателей возмутила видеозапись Романец. По словам фолловеров, Виктория «слишком много о себя возомнила», поэтому посоветовали ей «спуститься с небес на землю», а некоторые пользователи Сети и вовсе заявили, что брюнетке и ее «любимому супругу» следует обратиться за помощью к психологу.
Как стало известно, не очень хорошие отношения у звезды «Дома-2» складываются не только с интернет-пользователями, но и со своими сотрудниками. Во всяком случае, именно к таким выводам можно прийти, посмотрев видеозапись, которую Виктория записала на днях и опубликовала у себя на страничке в Instagram.
Оказывается, ролик Романец был посвящен некой девушке, которую эпатажная брюнетка наняла для ведения ее личной странички. На ролике возлюбленная Антона Гусева заявляет, что была неприятно поражена, когда ее админ заявил ей о том, что ее очередное Stories является полной «чушью».
«Мне мой админ только что написал, что я в Stories записала чушь про вытянутые руки. Эй, админ, за тобой выехали! Пакуй чемодан!», - заявляет экс-участница телепроекта «Дом-2» в ролике.
Выяснилось, что Викторию вывели из себя замечания ее админа, поэтому она поспешила пригрозить своей сотруднице. По словам Романец, ее админу следует готовиться к серьезным разборкам, которые ей устроит одна из самых известных столичных криминальных группировок.
Нужно сказать, что многих читателей возмутила видеозапись Романец. По словам фолловеров, Виктория «слишком много о себя возомнила», поэтому посоветовали ей «спуститься с небес на землю», а некоторые пользователи Сети и вовсе заявили, что брюнетке и ее «любимому супругу» следует обратиться за помощью к психологу.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:13