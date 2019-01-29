Агата Муцениеце показала кадры из гримерной Павла Прилучного после слухов об избиении





Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе уже почти 8 лет, и за это время в СМИ не раз появлялась информация о конфликтах между ними. Как говорила сама актриса, ее супруг знает, что ревность неадекватна, но понимает это спустя час после скандала, который сам же и спровоцировал. Об этом она рассказывала почти в начале их отношений.А летом прошлого года пара оказалась на пороге развода, однако им удалось все решить мирно. Не так давно Муцениеце показала в Stories короткий момент их семейной идиллии, где вся семья находится в гримерной Прилучного.Несмотря на то, что Агата Муцениеце не комментирует слухи, касающиеся ее семьи, в этот раз она смогла сдержаться. В ответ на информацию, что муж ее избил, она написала так: «Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так… Вообще я в коме! И, конечно, мое любимое, что я уже два года беременна».