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Агата Муцениеце показала кадры из гримерной Павла Прилучного после слухов об избиении

Знаменитая российская актриса Агата Муцениеце в своем блоге Instagram в разделе Stories опубликовала короткий видеоролик из гримерной ее супруга Павла Прилучного, якобы избившего ее накануне. На кадрах видно, как их младшая дочь Мия наносит отцу грим.
Агата Муцениеце показала кадры из гримерной Павла Прилучного после слухов об избиении

Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе уже почти 8 лет, и за это время в СМИ не раз появлялась информация о конфликтах между ними. Как говорила сама актриса, ее супруг знает, что ревность неадекватна, но понимает это спустя час после скандала, который сам же и спровоцировал. Об этом она рассказывала почти в начале их отношений.

Агата Муцениеце показала кадры из гримерной Павла Прилучного после слухов об избиении

А летом прошлого года пара оказалась на пороге развода, однако им удалось все решить мирно. Не так давно Муцениеце показала в Stories короткий момент их семейной идиллии, где вся семья находится в гримерной Прилучного.
Агата Муцениеце показала кадры из гримерной Павла Прилучного после слухов об избиении

Несмотря на то, что Агата Муцениеце не комментирует слухи, касающиеся ее семьи, в этот раз она смогла сдержаться. В ответ на информацию, что муж ее избил, она написала так: «Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так… Вообще я в коме! И, конечно, мое любимое, что я уже два года беременна».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:30

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