Юлия Меньшова станет лицом ностальгического шоу «Наши люди» на Первом канале
Юлия Меньшова станет лицом ностальгического шоу на Первом канале. В программе под названием «Наши люди» ведущая будет обсуждать с гостями – известными актерами, режиссерами, продюсерами и другими знаменитостями, события, происходящие ранее в России.
В каждом выпуске шоу будут рассказывать о жизни людей, которые жили в то время. К примеру, историк моды может вспомнить, из какого материала или фурнитуры дамы шили свои платья. Меньшова отметила, что сейчас в соцсетях стало модно вспоминать о прошлом. Интернет-пользователи участвуют в разных флешмобах, выкладывают фото своих предков. Также очень стали популярны исторические аккаунты.
По мнению Меньшовой, прошлое способно дарить людям положительные эмоции. Ведущая отметила, что именно это нужно сегодняшнему зрителю. Телепрограмма «Наши люди» выйдет в эфир уже четвертого февраля нынешнего года.
В каждом выпуске шоу будут рассказывать о жизни людей, которые жили в то время. К примеру, историк моды может вспомнить, из какого материала или фурнитуры дамы шили свои платья. Меньшова отметила, что сейчас в соцсетях стало модно вспоминать о прошлом. Интернет-пользователи участвуют в разных флешмобах, выкладывают фото своих предков. Также очень стали популярны исторические аккаунты.
По мнению Меньшовой, прошлое способно дарить людям положительные эмоции. Ведущая отметила, что именно это нужно сегодняшнему зрителю. Телепрограмма «Наши люди» выйдет в эфир уже четвертого февраля нынешнего года.