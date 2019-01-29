Евгений Леонов всегда мечтал, чтобы его любили и жалели





Будучи маленьким и полноватым при поступлении в Московскую театральную студию он рассмешил членов приемной комиссии, пытаясь с серьезным видом читать им драматические стихи. Евгений Леонов решил, что они смеются над отсутствием актерского таланта, но ему не позволили уйти со сцены, сказав, что он принят. А после окончания учебы мир в большой театр для него открыл Михаил Яншин, пригласив сняться в роли Лариосика в «Днях Трубиных».Однако настоящую славу он снискал после комедии «Полосатый рейс». Такие режиссеры, как Георгий Данелия и Марк Захаров увидели в нем потенциал и часто приглашали его сниматься в своих фильмах. Затем Евгений Леонов снялся в драме «Старший сын» по мотивам одноименной пьесы. Он считал, что Сарафанов — вылитый он сам.Дело в том, что как и в пьесе в семье Евгения Леонова все обстояло не совсем гладко. В Свердловске он повстречал свою будущую жену, которая холодно к нему относилась после свадьбы. И родной сын актера не терпел его ласк, оставаясь равнодушным, тогда как любой советский ребенок мечтал, чтобы его папой был Евгений Леонов.