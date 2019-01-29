Оззи Осборн отложил из-за болезни часть своих концертов





Оззи Осборн 30 января планировал начать свой сольный тур. Первое шоу было запланировано в столице Ирландии. Но накануне помощник рок-исполнителя сообщил, что выступления в таких городах, как Дублин, Манчестер, Ноттингем и Ньюкасл откладываются по причине недуга музыканта. Концерты перенесут на другую дату, о которой будет сообщено немного позднее. В сообщении отмечается, что Осборн с нетерпением ждет встречи с поклонниками на своих перенесенных выступлениях.Сведения касательно отмены концертов подтвердили также участники британского хэви-метал-коллектива Judas Priest на своей странице в Facebook. Музыканты сообщили фанатам, что четыре запланированных совместных выступлений с Осборн не состоятся из-за его плохого самочувствия.