АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка
EUR 75.19 USD 65.93
Курс валют на 29.01.2019

Оззи Осборн отложил из-за болезни часть своих концертов

Оззи Осборн, являющийся экс-фронтменом коллектива Black Sabbath, заболел сильным вирусом гриппа. Из-за данного недуга рок-певец очень плохо себя чувствует и поэтому был вынужден перенести некоторые запланированные концерты.

Оззи Осборн отложил из-за болезни часть своих концертов


Оззи Осборн 30 января планировал начать свой сольный тур. Первое шоу было запланировано в столице Ирландии. Но накануне помощник рок-исполнителя сообщил, что выступления в таких городах, как Дублин, Манчестер, Ноттингем и Ньюкасл откладываются по причине недуга музыканта. Концерты перенесут на другую дату, о которой будет сообщено немного позднее. В сообщении отмечается, что Осборн с нетерпением ждет встречи с поклонниками на своих перенесенных выступлениях.

Оззи Осборн отложил из-за болезни часть своих концертов


Сведения касательно отмены концертов подтвердили также участники британского хэви-метал-коллектива Judas Priest на своей странице в Facebook. Музыканты сообщили фанатам, что четыре запланированных совместных выступлений с Осборн не состоятся из-за его плохого самочувствия.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:59

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Роскачестве составили рейтинг лучших
Для съемок в сериале Али Эрсан Дуру три
Представлены беспроводные наушники
"Жизнь потаскала": Дочь Ирины Пеговой
Регина Тодоренко рассказала, как
Оззи Осборн отложил из-за болезни часть
Экс-возлюбленные Гуфа Топурия и Анохина
Мария Погребняк вспомнила, как
Ученые назвали полезные для интеллекта
Ученые: Недосып провоцирует
Певица Нюша обеспокоилась вопросом
Ксения Бородина заступилась за рыдающую
Фанаты Владимира Преснякова не могут
Ученые выяснили, что слепота защищает
Умные часы Apple Watch вместо ремонта
Политический скандал с Эмином
Лиза Галкина продемонстрировала умение
Первая партия смартфона Lenovo Z5 Pro
Звезда «Дома-2» Рита Агибалова (Марсо)
Экспертами названы угрожающие
Стилист-визажист подвергла критике
Жительница Уфы обратилась за спасением
В NASA представили детальные снимки
Учёные: Через 10 лет россияне смогут
Дмитрий Певцов призвал помолиться за
Диетологи рассказали, как эффективно
В Интернете появились подтверждения,
Смартфон Doogee S90 наделили мощной
Врач-диетолог рассказал об опасности
Глеб Самойлов опубликовал анонс
Просмотреть все новости