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Марсоход Curiosity попрощался с хребтом Веры Рубин и сделал селфи

Curiosity находится на Марсе с 2012 года. Перед тем, как покинуть хребет Веры Рубин, марсоходу удалось запечатлеть его в полном размере и даже сделать селфи-снимок.

Марсоход Curiosity попрощался с хребтом Веры Рубин и сделал селфи

За время нахождения на планете космический аппарат потерпел немало трудностей. Зимой 2016 года он лишился возможности исследовать грунт из-за вышедшего из строя бура. Специалисты долгое время пытались устранить поломку, и только в 2018 у них это получилось. После ремонта удалось пробурить грунт на хребте Веры Рубин до пылевой бури.

Когда поднялась пыль, марсоход смог сделать несколько фотографий, чтобы следить за изменениями хребта с разным освещением и запыленностью. Удалось также снять панораму в 360 градусов, что позволило рассмотреть хребет со всех сторон.

Марсоход Curiosity попрощался с хребтом Веры Рубин и сделал селфи

Как стало известно от NASA, Curiosity находится уже в другой части кратера Гейла. В декабре прошлого года ему уже удалось пробурить углубление в месте, которое называется Rock Hall. Уже в этом году марсоход смог сделать около 60 снимков.

Что касается изучения хребта Веры Рубин, то оно длилось с 2017 года. В его южной части сейчас идут исследования глиняных отложений. Ученые считают, что они способны поведать о древних водоемах планеты, а также о горе Эолида, которая находится в центре кратера.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:48

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