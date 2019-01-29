Марсоход Curiosity попрощался с хребтом Веры Рубин и сделал селфи





За время нахождения на планете космический аппарат потерпел немало трудностей. Зимой 2016 года он лишился возможности исследовать грунт из-за вышедшего из строя бура. Специалисты долгое время пытались устранить поломку, и только в 2018 у них это получилось. После ремонта удалось пробурить грунт на хребте Веры Рубин до пылевой бури.Когда поднялась пыль, марсоход смог сделать несколько фотографий, чтобы следить за изменениями хребта с разным освещением и запыленностью. Удалось также снять панораму в 360 градусов, что позволило рассмотреть хребет со всех сторон.Как стало известно от NASA, Curiosity находится уже в другой части кратера Гейла. В декабре прошлого года ему уже удалось пробурить углубление в месте, которое называется Rock Hall. Уже в этом году марсоход смог сделать около 60 снимков.Что касается изучения хребта Веры Рубин, то оно длилось с 2017 года. В его южной части сейчас идут исследования глиняных отложений. Ученые считают, что они способны поведать о древних водоемах планеты, а также о горе Эолида, которая находится в центре кратера.