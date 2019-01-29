В Роскачестве составили рейтинг лучших приложений для изучения английского языка





Эксперты ведомства остановили свое внимание на самых популярных тематических программах, представленных в Google Play и App Store. Они осуществили проверку приложений по 52 разным критериям. В результате изучения удалось оценить функциональность, безопасность, производительность, удобство использования, выбор тематики изучения и тестирование, определяющее уровень знаний юзера.Лучшими обучающими программами для владельцев мобильных устройств на базе iOS оказались Simpler, Puzzle English, Busuu, а для людей, предпочитающих Android - Busuu, Puzzle English и LingoDeer. Выбранные приложения понравились специалистам благодаря разнообразию обучающих упражнений, возможностью оценки уровня полученных знаний, наличию грамматических правил и мотивации.В мире около 20 млн людей пользуются мобильными приложениями для обучения иностранному языку. Более 50% пользователей – студенты. Другая часть аудитории, возраст которой составляет 25-40 лет предпочитает пользоваться дополнительными ресурсами, связанными с финансовыми расходами.