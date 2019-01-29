Для съемок в сериале Али Эрсан Дуру три месяца изучал биографию Махмуда II





Али Эрсан Дуру признался, что потратил на изучение биографии турецкого султана почти четверть года. Вживаться в роль ему помогали консультанты-историки, изучавшие эпоху правления Махмуда II. Создатели сериала «Султан моего сердца» приложили максимальное количество усилий, чтобы их проект был приближен к историческим реалиям и без шикарной игры Али Эрсана Дуру этого бы сделать не удалось.Что касается романтической стороны сериала, то здесь создатели могли задействовать все свое воображение. Партнершей Али Эрсана Дуру выступила российская актриса Александра Никифорова. Пока актер изучал биографию султана Махмуда II, девушка постигала азы турецкого языка. Фанаты актеров предполагали, что между ними на съемочной площадке вспыхнули чувства, но Александра Никифорова убедительно отвечала, что их с Али Эрсаном Дуру связывают только дружеские отношения.