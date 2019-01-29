АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка
EUR 75.19 USD 65.93
Курс валют на 29.01.2019

Для съемок в сериале Али Эрсан Дуру три месяца изучал биографию Махмуда II

Чтобы вжиться в роль султана Махмуда II, турецкий актер Али Эрсан Дуру в течение трех месяцев основательно изучал биографию и все повадки правителя. По словам актера, чтобы выглядеть на экране максимально убедительно, он перенял у Махмуда II манеру речи, поведения и даже взгляд с походкой.
Для съемок в сериале Али Эрсан Дуру три месяца изучал биографию Махмуда II

Али Эрсан Дуру признался, что потратил на изучение биографии турецкого султана почти четверть года. Вживаться в роль ему помогали консультанты-историки, изучавшие эпоху правления Махмуда II. Создатели сериала «Султан моего сердца» приложили максимальное количество усилий, чтобы их проект был приближен к историческим реалиям и без шикарной игры Али Эрсана Дуру этого бы сделать не удалось.
Для съемок в сериале Али Эрсан Дуру три месяца изучал биографию Махмуда II

Что касается романтической стороны сериала, то здесь создатели могли задействовать все свое воображение. Партнершей Али Эрсана Дуру выступила российская актриса Александра Никифорова. Пока актер изучал биографию султана Махмуда II, девушка постигала азы турецкого языка. Фанаты актеров предполагали, что между ними на съемочной площадке вспыхнули чувства, но Александра Никифорова убедительно отвечала, что их с Али Эрсаном Дуру связывают только дружеские отношения.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Роскачестве составили рейтинг лучших
Для съемок в сериале Али Эрсан Дуру три
Представлены беспроводные наушники
"Жизнь потаскала": Дочь Ирины Пеговой
Регина Тодоренко рассказала, как
Оззи Осборн отложил из-за болезни часть
Экс-возлюбленные Гуфа Топурия и Анохина
Мария Погребняк вспомнила, как
Ученые назвали полезные для интеллекта
Ученые: Недосып провоцирует
Певица Нюша обеспокоилась вопросом
Ксения Бородина заступилась за рыдающую
Фанаты Владимира Преснякова не могут
Ученые выяснили, что слепота защищает
Умные часы Apple Watch вместо ремонта
Политический скандал с Эмином
Лиза Галкина продемонстрировала умение
Первая партия смартфона Lenovo Z5 Pro
Звезда «Дома-2» Рита Агибалова (Марсо)
Экспертами названы угрожающие
Стилист-визажист подвергла критике
Жительница Уфы обратилась за спасением
В NASA представили детальные снимки
Учёные: Через 10 лет россияне смогут
Дмитрий Певцов призвал помолиться за
Диетологи рассказали, как эффективно
В Интернете появились подтверждения,
Смартфон Doogee S90 наделили мощной
Врач-диетолог рассказал об опасности
Глеб Самойлов опубликовал анонс
Просмотреть все новости