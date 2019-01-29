Представлены беспроводные наушники Jaybird Run XT с защитой от влаги и ударов





Модернизированная новинка носит название Jaybird Run XT и выпускается в двух разных цветах: Storm Grey / Glacier и Black / Flash. Как уверяет разработчик, наушники защищены даже от самых сложных погодных условий и различных механических повреждений.Емкость аккумулятора Jaybird Run XT позволит владельцу наслаждаться музыкой до 12 часов. Также в них встроена кнопка, выполняющая функцию вызова таких мобильных помощников, как Spotify, Google Assistant или Siri.