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Представлены беспроводные наушники Jaybird Run XT с защитой от влаги и ударов

Американская компания Jaybird не так давно представила обновленную версию своих наушников Run. Теперь они имеют защиту от влаги и ударов, что подтверждает новый корпус IPX7. Стоимость девайса составит 180 американских долларов.
Представлены беспроводные наушники Jaybird Run XT с защитой от влаги и ударов

Модернизированная новинка носит название Jaybird Run XT и выпускается в двух разных цветах: Storm Grey / Glacier и Black / Flash. Как уверяет разработчик, наушники защищены даже от самых сложных погодных условий и различных механических повреждений.

Емкость аккумулятора Jaybird Run XT позволит владельцу наслаждаться музыкой до 12 часов. Также в них встроена кнопка, выполняющая функцию вызова таких мобильных помощников, как Spotify, Google Assistant или Siri.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:21

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