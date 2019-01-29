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"Жизнь потаскала": Дочь Ирины Пеговой пошутила над празднованием 13-летия

Дочь актрисы Ирины Пеговой Татьяна отпраздновала 13-летие. Школьница пошутила, что за прожитые годы "жизнь её потаскала".
"Жизнь потаскала": Дочь Ирины Пеговой пошутила над празднованием 13-летия

На своей странице в Instagram Пегова поделилась радостной новостью, что 27 января её дочка Татьяна отметила 13-летие. Популярная российская актриса показала поклонникам видео, где гуляет в лесу с наследницей, которая играет и валяется в снегу. Снимая девушку, Пегова поиронизировала, что та успела за свои годы утомиться и даже валится с ног. Татьяна пошутила: жизнь потаскала.

"Моему снежному ангелу сегодня 13 лет! Это чудо, что заполняет мою жизнь радостью и добром! - поздравила Пегова дочку. - Не растеряй своё отношение к жизни и к людям! Будь всегда такой же лёгкой! Люби жить!"

Подписчики знаменитости признались, что всегда с большим удовольствиям смотрят её публикации, любуясь артисткой и её единственной наследницей. Девушку похвалили за чувство юмора, красоту и непосредственность, которые она унаследовала от звёздной мамы.

Напомним, что воспитывает Татьяну Пегова одна. В 2011 году актриса развелась с мужем Дмитрием Орловым, в браке с которым в 2006 году и появилась общая дочь артистов.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:11

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