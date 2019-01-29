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Регина Тодоренко рассказала, как борется с лишним весом после родов

Знаменитая телеведущая Регина Тодоренко в своем блоге Instagram рассказала, как борется с лишним весом. За беременность артистка набрала 18 килограмм, 15 из которых уже сбросила.

Регина Тодоренко рассказала, как борется с лишним весом после родов

Регина Тодоренко не так давно стала мамой, и теперь в социальной сети Instagram она делится со своими подписчиками достижениями в похудении. Под постом она честно призналась, сколько лишних килограмм набрала. Также она пожаловалась на то, что ее перестали слушаться собственные ноги, которые ей сложно оторвать от паркета в танцевальном зале. Теледива предполагает два варианта: съеденные тонны круассанов в период беременности или «какие-то зажимы» после родов.

Регина Тодоренко объявила челлендж «ВЫРВАЛАСЬ НА ЧАСОК» - артистка намерена избавиться от нескольких лишних килограмм. В этом случае ее душа успокоится, и она почувствует себя комфортно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:03

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