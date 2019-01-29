АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рак поджелудочной железы можно диагностировать с помощью простого теста языка
EUR 75.19 USD 65.93
Курс валют на 29.01.2019

Экс-возлюбленные Гуфа Топурия и Анохина стали подругами

Экс-возлюбленные рэпера Гуфа Кети Топурия и Айза Анохина стали подругами. На отдыхе мамы-одиночки познакомили своих детей.
Экс-возлюбленные Гуфа Топурия и Анохина стали подругами

Бывшая пассия Гуфа Анохина удивила подписчиков в Instagram совместным снимком с Топурией, вместе с которой оказалась на одном курорте. Воспользовавшись случаем, вместо выяснения отношений соперницы решили познакомить маленьких детей примерно одного возраста. Анохину позабавило, что их с Топурией малыши схожи между собой.

"Хайпажорство восьмидесятого уровня. Встретились с Кети и познакомили наших кучеряшек", - подписала фотографию блогерша.

Как и рассчитывала Анохина, снимок произвёл в Сети большой ажиотаж. Припомнив скандальный развод Риты Дакоты с Владом Соколовским, хейтеры заявили, что светская львица всегда появляется там, где легко обратить на себя внимание.

Топурия рассталась с Гуфом пару месяцев назад и подогрела интерес к собственной персоне, выставив на своей странице фото со средним пальцем. По мнению читателей Анохиной, та подружилась с конкуренткой как нельзя более вовремя.

"Они организовали клуб бывших жён Гуфа", - шутят в комментариях.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Роскачестве составили рейтинг лучших
Для съемок в сериале Али Эрсан Дуру три
Представлены беспроводные наушники
"Жизнь потаскала": Дочь Ирины Пеговой
Регина Тодоренко рассказала, как
Оззи Осборн отложил из-за болезни часть
Экс-возлюбленные Гуфа Топурия и Анохина
Мария Погребняк вспомнила, как
Ученые назвали полезные для интеллекта
Ученые: Недосып провоцирует
Певица Нюша обеспокоилась вопросом
Ксения Бородина заступилась за рыдающую
Фанаты Владимира Преснякова не могут
Ученые выяснили, что слепота защищает
Умные часы Apple Watch вместо ремонта
Политический скандал с Эмином
Лиза Галкина продемонстрировала умение
Первая партия смартфона Lenovo Z5 Pro
Звезда «Дома-2» Рита Агибалова (Марсо)
Экспертами названы угрожающие
Стилист-визажист подвергла критике
Жительница Уфы обратилась за спасением
В NASA представили детальные снимки
Учёные: Через 10 лет россияне смогут
Дмитрий Певцов призвал помолиться за
Диетологи рассказали, как эффективно
В Интернете появились подтверждения,
Смартфон Doogee S90 наделили мощной
Врач-диетолог рассказал об опасности
Глеб Самойлов опубликовал анонс
Просмотреть все новости