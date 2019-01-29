Экс-возлюбленные Гуфа Топурия и Анохина стали подругами

"Хайпажорство восьмидесятого уровня. Встретились с Кети и познакомили наших кучеряшек", - подписала фотографию блогерша.

"Они организовали клуб бывших жён Гуфа", - шутят в комментариях.

Бывшая пассия Гуфа Анохина удивила подписчиков в Instagram совместным снимком с Топурией, вместе с которой оказалась на одном курорте. Воспользовавшись случаем, вместо выяснения отношений соперницы решили познакомить маленьких детей примерно одного возраста. Анохину позабавило, что их с Топурией малыши схожи между собой.Как и рассчитывала Анохина, снимок произвёл в Сети большой ажиотаж. Припомнив скандальный развод Риты Дакоты с Владом Соколовским, хейтеры заявили, что светская львица всегда появляется там, где легко обратить на себя внимание.Топурия рассталась с Гуфом пару месяцев назад и подогрела интерес к собственной персоне, выставив на своей странице фото со средним пальцем. По мнению читателей Анохиной, та подружилась с конкуренткой как нельзя более вовремя.