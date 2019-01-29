Мария Погребняк вспомнила, как начинался ее роман с супругом





По словам Марии, Павел Погребняк был на 3 года старше ее. Они находились в одной большой компанией, с которой часто гуляли в парке Сокольники. Так вышло, что она была «своей среди парней», и поэтому ее не воспринимали как девушку. Но со временем у парней начались разговоры о других девочках, и у Марии появилась ревность. Во время летних каникул вся компания разъехалась. Она решила пойти в школу для девочек, в которой научили ее быть настоящей леди, а именно ходить на каблуках и краситься. После каникул одноклассники не признали Марию, которая пришла в школу в джинсах клеш, каблуках на шпильке и с легким макияжем. После в нее многие парни стали влюбляться, но будущий муж Павел не обращал на девушку внимания. Она знала, что нравится ему, однако он практически «не поддавался». После футболист признался Марии, что он знал, что это ее «зацепит!». В конце поста модель пообещала поклонникам, что в следующий раз расскажет им о первом детском свидании.Подписчики стали расхваливать Марию Погребняк в комментариях. Они отметили, что модель не просто красивая, но и успешная, обаятельная и умная женщина. Фанаты также стали желать супругам огромного семейного счастья.