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Ксения Бородина заступилась за рыдающую Ирину Пинчук

Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина в очередной раз поспешила выступить в защиту Ирины Пинчук.

Идиллия в паре Валерия Блюменкранца и Ирины Пинчук на днях закончилась. Как и предрекали телезрители, по прилету в столицу в первый же день участник «ушел в загул».

Ксения Бородина заступилась за рыдающую Ирину Пинчук

Оказывается, что Валерию настолько было хорошо без своей новой возлюбленной, что он решил не только на несколько дней пропасть из Периметра, но и перестать выходить с участниками реалити-шоу и со своей девушкой на связь.

Многие в коллективе были уверены, что Ирина не сразу простит Блюменкранца и расстанется с ним, либо же попытается как-то проучить «гуляку». Впрочем, Пинчук удалось удивить и ребят, и зрителей «Дома-2», ведь она не стала устраивать Валерию истерик и, несмотря на то, что перенесла почти все свои вещи в женскую спальню, все-таки осталась ночевать со своим избранником в одной постели.

Всех участников больше удивило не то, что Ирина сразу же простила Валерия, а то, что она так громко говорила о расставании, а на деле оказалось, что сразу же приняла его.

Ксения Бородина заступилась за рыдающую Ирину Пинчук

Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена рыдающая Пинчук. По всей видимости, Ирина уже пожалела о том, что сразу же приняла «гуляку», который давно славится своей любовью к исчезновениям на несколько дней, как уверяет его бывшая жена Тата Абрамсон.

В свою очередь ведущая «Дома-2» Ксения Бородина решила не просто заступиться за свою подопечную, но и напомнить Блюменкранцу о тех обещаниях, которые он давал отцу Пинчук.

«Не обижу», ты сказал!», - отметила Ксения на Лобном месте.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:05

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