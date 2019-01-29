Лиза Галкина продемонстрировала умение плавать в ластах
Российская певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин научили свою дочь Лизу Галкину плавать в ластах. Дети звездных родителей постоянно чему-то учатся, они изучают иностранные языки, ходят на танцы, теперь стало известно, что они еще и плаванием занимаются.
Максим Галкин на странице в Instagram, посвященной всей их большой семье, опубликовал видео, демонстрирующее, как его дочь плавает в ластах в бассейне. Несмотря на юный возраст, девочка довольно умело плавает. На просьбу отца чуть-чуть отдохнуть, Лиза Галкина бодро отвечает, что умеет прыгать, как рыбка.
Не только родители, но и пользователи Сети восхитились достижениями ребенка Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Они назвали девочку подарком небес и отметили, что у нее есть все задатки, чтобы стать профессиональной пловчихой.
Максим Галкин на странице в Instagram, посвященной всей их большой семье, опубликовал видео, демонстрирующее, как его дочь плавает в ластах в бассейне. Несмотря на юный возраст, девочка довольно умело плавает. На просьбу отца чуть-чуть отдохнуть, Лиза Галкина бодро отвечает, что умеет прыгать, как рыбка.
Не только родители, но и пользователи Сети восхитились достижениями ребенка Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Они назвали девочку подарком небес и отметили, что у нее есть все задатки, чтобы стать профессиональной пловчихой.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:38