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Лиза Галкина продемонстрировала умение плавать в ластах

Российская певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин научили свою дочь Лизу Галкину плавать в ластах. Дети звездных родителей постоянно чему-то учатся, они изучают иностранные языки, ходят на танцы, теперь стало известно, что они еще и плаванием занимаются.
Лиза Галкина продемонстрировала умение плавать в ластах

Максим Галкин на странице в Instagram, посвященной всей их большой семье, опубликовал видео, демонстрирующее, как его дочь плавает в ластах в бассейне. Несмотря на юный возраст, девочка довольно умело плавает. На просьбу отца чуть-чуть отдохнуть, Лиза Галкина бодро отвечает, что умеет прыгать, как рыбка.

Не только родители, но и пользователи Сети восхитились достижениями ребенка Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Они назвали девочку подарком небес и отметили, что у нее есть все задатки, чтобы стать профессиональной пловчихой.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:38

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