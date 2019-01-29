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Ученые: Недосып провоцирует чувствительность к боли

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли Мэтью Уокер и его коллега аспирант Адам Краузе провели исследования и выяснили, что недосып провоцирует чувствительность человека к боли. Плохой сон отключает центр естественной анальгезии.

Ученые: Недосып провоцирует чувствительность к боли

Ученые решили выяснить, как недосып влияет на человека. Для этого они пригласили абсолютно здоровых добровольцев и прикладывали к их нижним конечностям предметы, имеющие разную температуру. При сканировании мозга, чтобы отследить реакцию, выяснилось, что чувствительность к боли «спрятана» в соматосенсорной коре головного мозга. И когда человек хронически не высыпается, то она становится более активной. Кроме того, снижается выработка дофамина.

Сотрудники Национального фонда сна (США) провели масштабный опрос и выяснили, что те, у кого на протяжении долгого времени наблюдается хроническая боль, имеют проблемы со сном.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:15

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