Ученые: Недосып провоцирует чувствительность к боли





Ученые решили выяснить, как недосып влияет на человека. Для этого они пригласили абсолютно здоровых добровольцев и прикладывали к их нижним конечностям предметы, имеющие разную температуру. При сканировании мозга, чтобы отследить реакцию, выяснилось, что чувствительность к боли «спрятана» в соматосенсорной коре головного мозга. И когда человек хронически не высыпается, то она становится более активной. Кроме того, снижается выработка дофамина.Сотрудники Национального фонда сна (США) провели масштабный опрос и выяснили, что те, у кого на протяжении долгого времени наблюдается хроническая боль, имеют проблемы со сном.