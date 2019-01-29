Певица Нюша обеспокоилась вопросом уровня рождаемости в России

"В 90-х из-за сложного периода детей было мало, и темпы прироста населения снизились, однако сейчас, когда стало всё нормально, выросли. Поэтому к 2030-м годам россиян будет уже 153 млн человек!" - подытожила Нюша.

Ставшая в ноябре мамой исполнительница Нюша рассказала подписчикам в Instagram, почему высокий уровень рождаемости в России сопряжён с отсутствием прироста населения. К посту артистка прикрепила фото с сестрой Марией и спросила у читателей, являются ли они единственными детьми в семье или воспитывались в большом кругу родни.В комментариях пользователи соцсети отметили, что певица почему-то игнорирует данные о смертности. Даже если в некоторых регионах страны есть высокая рождаемость, некоторые люди умирают в раннем возрасте 50-60 лет.Также критики усомнились в патриотизме Нюши, ведь та рожала первенца в элитной клинике Майами в США. Такая практика замечена за многими звёздными мамами отечественного шоубизнеса.