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Фанаты Владимира Преснякова не могут понять, на кого похож его сын

Накануне Владимир Пресняков в своем Instagram-аккаунте обнародовал новое фото своего сына Темы. Поклонники артиста не могут понять, на кого из родителей похож мальчик.

Фанаты Владимира Преснякова не могут понять, на кого похож его сын


Владимир Пресняков с женой Натальей Подольской очень редко публикует в Сети видео и снимки своего сына. Однако в этот раз фото, скорей всего, так умилило самого певца, что он принял решение поделиться им с фанатами. На данной публикации изображен Тема с ложкой. Под кадром артист написал - «МАРОЖЭНЭ». Фото за тринадцать часов собрало свыше 13 тысяч одобрительных лайков и множество комментариев, в которых стали спорить, на кого именно похож наследник Преснякова.

По мнению некоторых фолловеров, мальчик имеет сходство с мамой певца Еленой. Другие подписчики считают, что у малыша присутствуют черты Натальи Подольской. При этом третья часть фанатов заявила, что Тема - «папин сын». Кроме этого, поклонники стали расхваливать наследника музыканта. По их словам, у Преснякова растет очаровательный и милый ребенок.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00

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