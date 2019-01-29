Фанаты Владимира Преснякова не могут понять, на кого похож его сын

Владимир Пресняков с женой Натальей Подольской очень редко публикует в Сети видео и снимки своего сына. Однако в этот раз фото, скорей всего, так умилило самого певца, что он принял решение поделиться им с фанатами. На данной публикации изображен Тема с ложкой. Под кадром артист написал - «МАРОЖЭНЭ». Фото за тринадцать часов собрало свыше 13 тысяч одобрительных лайков и множество комментариев, в которых стали спорить, на кого именно похож наследник Преснякова.По мнению некоторых фолловеров, мальчик имеет сходство с мамой певца Еленой. Другие подписчики считают, что у малыша присутствуют черты Натальи Подольской. При этом третья часть фанатов заявила, что Тема - «папин сын». Кроме этого, поклонники стали расхваливать наследника музыканта. По их словам, у Преснякова растет очаровательный и милый ребенок.