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Политический скандал с Эмином Агаларовым обойдется ему в 500 тысяч долларов

Популярный артист российской эстрады Эмин Агаларов планировал гастроли по городам США и Канады. Концерты оказались под угрозой отмены из-за давней истории политического характера.

Политический скандал с Эмином Агаларовым обойдется ему в 500 тысяч долларов

Билеты на концерты Агаларова скупили практически сразу, предполагалось, что в залах будет аншлаг. Однако теперь под вопросом присутствие самого певца. Известно, что гастрольный тур будет перенесен на какое-то время. Если его придется отменить, артист может потерять около полумиллиона американских долларов.

Причиной такого положения вещей стал политический скандал, в котором непосредственное участие принял Эмин Агаларов. Как считают спецслужбы США, певец оказал прямое влияние на исход выборов президента Америки в 2016 году. Теперь Агаларова ждет допрос сразу, как он пересечет границу Соединенных штатов.

Есть риск, что артисту запретят выезд из страны на время следствия. Сам певец отмечает, что расследование может длиться несколько лет. Эмин Агаларов принял решение не покидать пределы своей страны в ближайшее время, чтобы не рисковать своими гастролями на территории России.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:39

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