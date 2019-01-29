Ученые выяснили, что слепота защищает людей от шизофрении





Специалисты не зафиксировали ни одного случая, когда бы слепой человек страдал от шизофрении. Они сделали анализ данных 467 000 детей, рожденных с 1980 по 2001 год.В результате оказалось: лишь 0,4% исследуемых имели психические нарушения. Диагноза «шизофрения» не поставили ни одному слепому ребенку. Представители мира науки очень удивлены новым открытием и полагают, что этот вопрос требует дальнейшего изучения.Специалисты полагают: кортикальная слепота может быть своеобразной защитой пациента от шизофрении, так как врожденное заболевание улучшает функции определенных зон в мозге, где часто наблюдаются сбои. Это относится к областям, отвечающим за использование языка, восприятие звука, память, восприятие и внимание. Благодаря полученным результатам эксперты надеются разработать терапевтическую стратегию для эффективного лечения психических расстройств.