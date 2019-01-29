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Ученые выяснили, что слепота защищает людей от шизофрении

Ученые провели исследование и выяснили, что кортикальная слепота является защитой людей от такого заболевания, как шизофрения. Вызванный нарушением кровотока в затылочных долях большого мозга недуг, по мнению экспертов из Университета Западной Австралии, несовместим с развитием психического расстройства. Результаты научной работы публикует Science Alert.
Ученые выяснили, что слепота защищает людей от шизофрении

Специалисты не зафиксировали ни одного случая, когда бы слепой человек страдал от шизофрении. Они сделали анализ данных 467 000 детей, рожденных с 1980 по 2001 год.

В результате оказалось: лишь 0,4% исследуемых имели психические нарушения. Диагноза «шизофрения» не поставили ни одному слепому ребенку. Представители мира науки очень удивлены новым открытием и полагают, что этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Специалисты полагают: кортикальная слепота может быть своеобразной защитой пациента от шизофрении, так как врожденное заболевание улучшает функции определенных зон в мозге, где часто наблюдаются сбои. Это относится к областям, отвечающим за использование языка, восприятие звука, память, восприятие и внимание. Благодаря полученным результатам эксперты надеются разработать терапевтическую стратегию для эффективного лечения психических расстройств.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:53

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