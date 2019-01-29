Звезда «Дома-2» Рита Агибалова (Марсо) снова влезла в конфликт Ксении Бородиной и Кати Жужи
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Агибалова (Марсо) не смогла промолчать и опять высказалась о конфликте экс-подруг Ксении Бородиной и Екатерины Жужи.
Бородина и Жужа не общаются уже больше года. И вот на днях Екатерина и Ксения в очередной раз решили устроить в социальных сетях настоящую «войну».
Экс-ведущая «Дома-2» заявила, что ее бывшая подруга Ксения «нагло врет» о том, что в свое время она якобы была любовницей Влада Соколовского. По словам Екатерины, все слова Бородиной следует воспринимать, как клевету с ее стороны, так как она до сих пор ненавидит ее.
На днях масла и без того уже пылающий огонь подлила и общая приятельница Ксении и Екатерины, которая выбрала из двух бывших подружек Жужу и заявила, что больше не намерена общаться с Бородиной. Не смогла остаться в стороне Маргарита Агибалова.
Экс-участница «Дома-2» вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором снова заявила, что целиком и полностью поддерживает Жужу. По словам Риты, Катя не единожды доказывала ей, что на самом деле является одной из ее лучших подруг.
Бородина поспешила указать Агабиловой на то, что Жужа совсем скоро и ей продемонстрирует во всей красе свое «нутро», так как является человеком, который попросту не умеет дружить.
Бородина и Жужа не общаются уже больше года. И вот на днях Екатерина и Ксения в очередной раз решили устроить в социальных сетях настоящую «войну».
Экс-ведущая «Дома-2» заявила, что ее бывшая подруга Ксения «нагло врет» о том, что в свое время она якобы была любовницей Влада Соколовского. По словам Екатерины, все слова Бородиной следует воспринимать, как клевету с ее стороны, так как она до сих пор ненавидит ее.
На днях масла и без того уже пылающий огонь подлила и общая приятельница Ксении и Екатерины, которая выбрала из двух бывших подружек Жужу и заявила, что больше не намерена общаться с Бородиной. Не смогла остаться в стороне Маргарита Агибалова.
Экс-участница «Дома-2» вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором снова заявила, что целиком и полностью поддерживает Жужу. По словам Риты, Катя не единожды доказывала ей, что на самом деле является одной из ее лучших подруг.
«Для меня дружба всегда являлась чем-то нечто большим, чем просто ежедневные разговоры по телефону или посиделки в кафе. Если вы на самом деле искренне любить человека просто за то, что он есть в вашей жизни, значит это дружба!», - подчеркнула Маргарита в прямом эфире.
Бородина поспешила указать Агабиловой на то, что Жужа совсем скоро и ей продемонстрирует во всей красе свое «нутро», так как является человеком, который попросту не умеет дружить.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:31