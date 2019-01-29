Звезда «Дома-2» Рита Агибалова (Марсо) снова влезла в конфликт Ксении Бородиной и Кати Жужи

«Для меня дружба всегда являлась чем-то нечто большим, чем просто ежедневные разговоры по телефону или посиделки в кафе. Если вы на самом деле искренне любить человека просто за то, что он есть в вашей жизни, значит это дружба!», - подчеркнула Маргарита в прямом эфире.





Бородина и Жужа не общаются уже больше года. И вот на днях Екатерина и Ксения в очередной раз решили устроить в социальных сетях настоящую «войну».Экс-ведущая «Дома-2» заявила, что ее бывшая подруга Ксения «нагло врет» о том, что в свое время она якобы была любовницей Влада Соколовского. По словам Екатерины, все слова Бородиной следует воспринимать, как клевету с ее стороны, так как она до сих пор ненавидит ее.На днях масла и без того уже пылающий огонь подлила и общая приятельница Ксении и Екатерины, которая выбрала из двух бывших подружек Жужу и заявила, что больше не намерена общаться с Бородиной. Не смогла остаться в стороне Маргарита Агибалова.Экс-участница «Дома-2» вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором снова заявила, что целиком и полностью поддерживает Жужу. По словам Риты, Катя не единожды доказывала ей, что на самом деле является одной из ее лучших подруг.Бородина поспешила указать Агабиловой на то, что Жужа совсем скоро и ей продемонстрирует во всей красе свое «нутро», так как является человеком, который попросту не умеет дружить.