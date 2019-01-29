Умные часы Apple Watch вместо ремонта можно бесплатно поменять на Series 2





Представители компании Apple распространили среди различных технических действующих сервисов специальный документ, который сообщает касательно временной нехватки запасных частей для 42-миллиметровых версий Apple Watch Series 1 оригинальных модификаций Apple Watch. Если пользователи в сервисном центре запросят ремонт данных версий умных часов, специалисты могут предложить бесплатно обменять устройство на более новую версию Series 2. Данная акция продлится в период февраль-апрель. Документацию распространили в Соединённых Штатах и прочих государствах. Согласно предположениям, подобное разрешение по замене было направлено также розничным популярным магазинам Apple Store.Как стало известно, в документе не упоминают версии Series 2/3/4, модификации Series 1 на 38 мм, оригинальные Apple Watch.