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Умные часы Apple Watch вместо ремонта можно бесплатно поменять на Series 2

Старые подержанные часы версии Apple Watch вместо ремонта можно бесплатно поменять на версию Series 2. Причиной в данном случае является дефицит запчастей.

Умные часы Apple Watch вместо ремонта можно бесплатно поменять на Series 2


Представители компании Apple распространили среди различных технических действующих сервисов специальный документ, который сообщает касательно временной нехватки запасных частей для 42-миллиметровых версий Apple Watch Series 1 оригинальных модификаций Apple Watch. Если пользователи в сервисном центре запросят ремонт данных версий умных часов, специалисты могут предложить бесплатно обменять устройство на более новую версию Series 2. Данная акция продлится в период февраль-апрель. Документацию распространили в Соединённых Штатах и прочих государствах. Согласно предположениям, подобное разрешение по замене было направлено также розничным популярным магазинам Apple Store.

Как стало известно, в документе не упоминают версии Series 2/3/4, модификации Series 1 на 38 мм, оригинальные Apple Watch.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:45

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