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Первая партия смартфона Lenovo Z5 Pro GT распродана за 32 секунды

Китайский производитель мобильных телефонов Lenovo выпустил на рынок флагманскую модель Z5 Pro GT. В тесте AnTuTu он набирает самое большое количество баллов. Первая партия была распродана всего за 32 секунды.
Первая партия смартфона Lenovo Z5 Pro GT распродана за 32 секунды

Новая модель Lenovo Z5 Pro GT привлекла внимание многих потенциальных покупателей еще за долго до его появления на прилавках в магазинах. Только по предзаказу количество заинтересованных достигало 100 000 человек, и это число выросло почти в два раза за короткий отрезок времени. Это не удивительно ведь смартфон оснащен однокристальным чипсетом от Qualcomm Snapdragon 855. Что касается памяти, то здесь есть из чего выбрать: девайс представлен в трех вариантах: 6,8/128 и 8/256.

Lenovo Z5 Pro GT получил батарею емкостью в 3500 мАч и диагональ экрана 6,39 дюйма. Также он имеет функцию разблокировки по отпечатку пальца. Стоимость составит от 400 до 500 долларов. Все зависит от объема памяти и комплектации.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:33

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