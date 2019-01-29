Первая партия смартфона Lenovo Z5 Pro GT распродана за 32 секунды





Новая модель Lenovo Z5 Pro GT привлекла внимание многих потенциальных покупателей еще за долго до его появления на прилавках в магазинах. Только по предзаказу количество заинтересованных достигало 100 000 человек, и это число выросло почти в два раза за короткий отрезок времени. Это не удивительно ведь смартфон оснащен однокристальным чипсетом от Qualcomm Snapdragon 855. Что касается памяти, то здесь есть из чего выбрать: девайс представлен в трех вариантах: 6,8/128 и 8/256.Lenovo Z5 Pro GT получил батарею емкостью в 3500 мАч и диагональ экрана 6,39 дюйма. Также он имеет функцию разблокировки по отпечатку пальца. Стоимость составит от 400 до 500 долларов. Все зависит от объема памяти и комплектации.