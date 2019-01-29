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Жительница Уфы обратилась за спасением к Ольге Бузовой

Уроженка Уфы попросила помощи у новоявленной российской артистки Ольги Бузовой.

Несколько дней назад в социальных сетях появилась трагическая история мальчика Ратмира, который живет в городе Уфа. Как выяснилось, год назад врачи поставили ребенку страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия.

Жительница Уфы обратилась за спасением к Ольге Бузовой

Ножки у мальчика с каждым днем теряют силу, поэтому лечение нужно начинать уже сейчас, в противном случае Ратмир вряд ли сможет выжить. Оказывается, что в Израиле есть необходимые медикаменты, однако их стоимость составляет 45 миллионов рублей, которых у семьи мальчика нет.

На сегодняшний день уже удалось собрать чуть больше 11 миллионов рублей, но этой суммы по-прежнему мало. На днях мама Ратмира обратилась за спасением к Ольге Бузовой. Но женщина не стал вымаливать у певицы денег, а просто попросила телезнаменитость рассказать о ее сыне у себя на страничке в Instagram, на которую подписано больше 14,7 миллионов людей.

Жительница Уфы обратилась за спасением к Ольге Бузовой

Стоит отметить, что на данный момент Бузова является самой популярной российской звездой в социальной сети Instagram, что объясняет, почему мама Ратмира попросила помощи именно у нее.

Женщина призналась Ольге, что очень любит ее и восхищается ее творчеством, а также добавила, что с удовольствием слушает и танцует под все ее песни. А известный музыкант города Уфы - Константин Шахов и вовсе обратился к Бузовой через ее песню, которую можно прослушать здесь.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:09

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