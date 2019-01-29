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Экспертами названы угрожающие посетителям египетских пирамид опасности

Экспертами издания Business Insider названы угрожающие посетителям египетских пирамид опасности. Веским доводом не спускаться в усыпальницы фараонов могут быть плесень, замкнутые пространства и недостаток кислорода.
Экспертами названы угрожающие посетителям египетских пирамид опасности

Пирамиды Гизы в Египте по праву считаются чудом света и ежегодно привлекают в пустыню миллионы туристов со всего мира. В гробницах и сокровищницах постоянно проводят экскурсии, однако Business Insider считает, что взглянуть на достопримечательности лучше снаружи. Одной из причин, почему не стоит углубляться в коридоры царских усыпальниц, является немалая цена такого развлечения.

Так, посетив лишь одну пирамиду Хеопса, турист отдаст 10-20 долларов. При этом внутри не сохранилось практически никаких мумий и ценностей, ведь сокровища либо давно разграбили, либо перевезли в музеи и более надёжные места хранения.

Поскольку пирамиды изначально не задумывались как жилые здания, добираться до залов нужно по лестницам, узким и плохо освещённым коридорам, зачастую ползком. Под землёй всегда жарко и душно, из-за чего есть риск потерять сознание.


В воздухе летают частицы плесени, которая также потенциально опасна для организма. Эксперты советуют любителям истории знакомиться с внутренним устройством пирамид Гизы по документальным фильмам.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:22

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