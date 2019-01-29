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Стилист-визажист подвергла критике неудачный макияж Анастасии Волочковой

Профессиональному стилисту-визажисту Анастасии Николаевой не понравился макияж российской балерины Анастасии Волочковой. Эксперт посмотрела фотографии, сделанные во время отдыха на Мальдивах, и заявила, что балерина неуместно высветлила участки над бровями и области над скулами.
Стилист-визажист подвергла критике неудачный макияж Анастасии Волочковой

По мнению профессионального визажиста, куда уместнее было бы использовать золотистый бронзант. Он добавляет сияние загорелой коже и смотрелся бы здесь более гармонично. Оценить наряд Анастасии Волочковой стилисту Анастасии Николаевой не удалось, поскольку его попросту не было. В целом визажиста очень разочаровал образ балерины.

Особенно возмутились подписчики Анастасии Волочковой из-за фотографии, где на Мальдивах она позирует в длинной и обтягивающей майке. Пользователям Сети показалось, что балерина с помощью фотошопа удлинила свои ноги, но Анастасия Волочкова посоветовала критикам не завидовать ей.

Ранее Волочкова вместе с Никитой Джигурдой объявила о создании творческого союза.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:15

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