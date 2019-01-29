Учёные: Через 10 лет россияне смогут передвигаться на беспилотном аэротакси





Жуков отметил, что разработки, связанные с созданием беспилотных транспортных средств, ведутся в различных прогрессивных мировых государствах. В настоящее время специалисты успели создать свыше ста проектов, которые касаются данной области. При этом имеются также предложения российских изобретателей. Специалисты озвучили примерные сроки, когда данные проекты будут реализованы. Речь идёт об одном десятилетии. Между тем, возможно, что технологии будут развиваться быстрее.По словам специалистов, для запуска современных аэротакси первым делом требуется построить специальные взлетно-посадочные полосы.