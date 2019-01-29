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Дмитрий Певцов призвал помолиться за боксера Федора Емельяненко

Знаменитый российский актер Дмитрий Певцов в своем блоге Instagram призвал своих подписчиков не критиковать боксера Федора Емельяненко, а помолиться за него. Российский боец потерпел поражение в поединке с американским тяжеловесом Райаном Бейдером.
Дмитрий Певцов призвал помолиться за боксера Федора Емельяненко

Дмитрий Певцов прокомментировал проигрыш Федора Емельяненко и подчеркнул, что это поражение было неожиданно быстрым и обидным. А после боя на боксера набросились критики с неприятными заметками. Актер в свою очередь решил встать на защиту великого спортсмена. Он опубликовал пост в социальной сети Instagram, где процитировал слова Преподобного Амвросия Оптинского: «Когда заметите в себе невольное чувство неприязни к кому-то, старайтесь победить это греховное чувство молитвой за него». И еще… «Искорени наперед в себе то, что хочешь искоренить в других».

Также Дмитрий Певцов заявил, что поражение Федора Емельяненко нисколько не должно повлиять на отношения поклонников к нему. Ведь он по-прежнему остается великим бойцом. И артисту искренне не понятно, по какой причине большинство критиков взволнованы из-за боя больше, чем сам боксер. Такое отношение он сравнил с ожиданием-разочарованием футбольных болельщиков. Читатели блога Певцова поддержали своего кумира во мнении. Многие подтвердили, что для них их любимый боец остается выдающимся спортсменом и отличным человеком.



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:57

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