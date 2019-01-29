Диетологи рассказали, как эффективно избавиться от привычки подсаливать пищу





По мнению ведущего научного сотрудника ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Аллы Погожевой, употребление соли в больших количествах является вредной вкусовой привычкой. Для того, чтобы от нее избавиться, следует есть меньше хлебобулочных изделий, колбас, консервов, кетчупов, соусов, рыбы, солений, консервированных овощей и различных фаст-фудов. Перечисленные продукты содержат много натрия, поэтому только усиливают вредное пристрастие.Доктор медицинских наук рекомендует готовить блюда не добавляя соль. Организм постепенно отвыкнет от большого количества этого продукта и потребность в досаливании со временем отпадет совсем.Исследователи давно выяснили: безопасная норма натрия – 5 г или 1 чайная ложка в сутки. Дозировка на порцию каш и овощных блюд, по данным специалистов, составляет 0,5 г на 200 г, блюд из птицы или рыбы – 0,5 г на 100 г, супов – 1-1,5 г на 250-500 мл.Важно помнить – соль способна провоцировать появление гипертонии, являющейся распространенным заболеванием сердечно-сосудистой системы. Поэтому следует внимательно относится к рекомендациям экспертов.