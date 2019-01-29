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Диетологи рассказали, как эффективно избавиться от привычки подсаливать пищу

Диетологи выяснили, как быстро и эффективно избавиться от привычки подсаливать пищу. Отказаться от ежедневного употребления соли можно всего за месяц, рассказали отечественные специалисты.

Диетологи рассказали, как эффективно избавиться от привычки подсаливать пищу

По мнению ведущего научного сотрудника ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Аллы Погожевой, употребление соли в больших количествах является вредной вкусовой привычкой. Для того, чтобы от нее избавиться, следует есть меньше хлебобулочных изделий, колбас, консервов, кетчупов, соусов, рыбы, солений, консервированных овощей и различных фаст-фудов. Перечисленные продукты содержат много натрия, поэтому только усиливают вредное пристрастие.

Доктор медицинских наук рекомендует готовить блюда не добавляя соль. Организм постепенно отвыкнет от большого количества этого продукта и потребность в досаливании со временем отпадет совсем.

Исследователи давно выяснили: безопасная норма натрия – 5 г или 1 чайная ложка в сутки. Дозировка на порцию каш и овощных блюд, по данным специалистов, составляет 0,5 г на 200 г, блюд из птицы или рыбы – 0,5 г на 100 г, супов – 1-1,5 г на 250-500 мл.

Важно помнить – соль способна провоцировать появление гипертонии, являющейся распространенным заболеванием сердечно-сосудистой системы. Поэтому следует внимательно относится к рекомендациям экспертов.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:51

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