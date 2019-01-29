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В Интернете появились подтверждения, что Ольга Бузова «украла» бит своей новой песни у Элджея

Музыкальная композиция «Рваные джинсы» Элджея и песня Ольги Бузовой «Очень хорошо» звучат уж очень схоже, убеждены интернет-пользователи.

В прошлом году известнейшая блогерша Анастасия Ивлеева довольно жестко высказалась в адрес новоявленной артистки Ольги Бузовой, которую она назвала «вруньей» из-за убеждения, что все ее подписчики на самом деле «накручены».

В Интернете появились подтверждения, что Ольга Бузова «украла» бит своей новой песни у Элджея

Настя указала на то, что при наличии 14 миллионов подписчиков каждое новое фото Ольги набирает не больше 500 тысяч лайков, а вот ее свежие снимки при 10 миллионах фолловеров всегда набирает примерно один и больше миллионов «сердечек».

В социальных сетях до сих пор поговаривают о том, что Бузова очень обиделась на Ивлееву и пообещала себе в ближайшее время отомстить ей. И вот на днях поющая телеведущая презентовала свою новую песню «Очень хорошо», которая, как оказалось, очень похожа на хит Элджея «Рваные джинсы».

По словам пользователей Сети, Ольга именно из-за своего желания отомстить решила «украсть» для своей новой песни бит у рэп-музыканта, который, кстати, является возлюбленным Анастасии.

В Интернете появились подтверждения, что Ольга Бузова «украла» бит своей новой песни у Элджея

«Ну что сказать? Все и забыли о том, что Ивлеева год назад говорила о Бузовой, а Ольга, как видно, нет! Ну, украла она бит у Элджея, ну и что с этого? Сейчас все друг у друга что-то спешат украсть!», - подчеркнул одни из фолловеров.

Множество защитников Ольги Бузовой поспешили указать на то, что ее новая песня «Очень хорошо» куда лучше «бессмысленного трека» Элджея «Рваные джинсы».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:44

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