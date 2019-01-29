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"Тем, кто желает моей смерти": Анджелина Джоли сыграет в новом триллере

Анджелина Джоли сыграет в остросюжетном триллере "Тем, кто желает моей смерти". Фильм расскажет о свидетельнице преступлений, прячущейся от киллеров.
"Тем, кто желает моей смерти": Анджелина Джоли сыграет в новом триллере

Во время работы Джоли над продолжением успешной фантастической картины "Малефисента" стало известно о следующем проекте, в котором будет участвовать актриса. Триллер будет снят по одноимённому роману, главная героиня которого задействована в программе по защите свидетелей.

Женщина скрывается в лесах Монтаны, когда в регионе разгораются масштабные пожары. Одновременно свидетельницу преследуют несколько убийц. Книга писателя Майкла Кориты будет адаптирована под началом режиссёра Тайлора Шеридана.

Прославился кинодеятель благодаря криминальным драмам "Ветреная река" и фильму "Любой ценой", номинированному на "Оскар". Какую именно роль получит Джоли, пока не сообщается.
"Тем, кто желает моей смерти": Анджелина Джоли сыграет в новом триллере

Напомним, что прокат второй части "Малефисенты" запланирован на 2020 год. Недавно исполнительница главной роли, молодая актриса Эль Фаннинг, поделилась селфи со съёмок, где вместе с ней позирует Джоли.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:22

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