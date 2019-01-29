"Тем, кто желает моей смерти": Анджелина Джоли сыграет в новом триллере





Во время работы Джоли над продолжением успешной фантастической картины "Малефисента" стало известно о следующем проекте, в котором будет участвовать актриса. Триллер будет снят по одноимённому роману, главная героиня которого задействована в программе по защите свидетелей.Женщина скрывается в лесах Монтаны, когда в регионе разгораются масштабные пожары. Одновременно свидетельницу преследуют несколько убийц. Книга писателя Майкла Кориты будет адаптирована под началом режиссёра Тайлора Шеридана.Прославился кинодеятель благодаря криминальным драмам "Ветреная река" и фильму "Любой ценой", номинированному на "Оскар". Какую именно роль получит Джоли, пока не сообщается.Напомним, что прокат второй части "Малефисенты" запланирован на 2020 год. Недавно исполнительница главной роли, молодая актриса Эль Фаннинг, поделилась селфи со съёмок, где вместе с ней позирует Джоли.