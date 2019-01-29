Смартфон Doogee S90 наделили мощной батареей и камерой ночного видения
Сверхпрочную версию смартфонов Doogee S90 наделили мощной батареей и камерой ночного видения. В ходе создания устройства используется специальный титановый сплав.
Смартфон довольно тяжёлый. Его вес составляет 300 грамм. Он имеет противоскользящее покрытие, амортизирующие резиновые уголки, металлические детали. Модель имеет защиту от попадания воды, а также пыли (стандарты IP69K/IP68). Устройство оснащается 6.1-дюймовым ЖК-экраном. Вверху дисплея имеется вырез. Быстродействие новой версии обеспечивается чипсетом Helio P60. В смартфоне используется ОЗУ на 6 ГБ и ПЗУ на 128 Гб. Doogee S90 в рамках проверки AnTuTu получил 134 900 баллов. Устройство наделено технологией разблокировки по лицу, а также сканером отпечатков пальцев. Смартфон работает за счёт АКБ на 5050 мАч.
Модель без подзарядки может работать пару дней. Пользователи получили возможность подключения дополнительного аккумуляторного модуля. Doogee S90 будут реализовывать от $300.
Смартфон довольно тяжёлый. Его вес составляет 300 грамм. Он имеет противоскользящее покрытие, амортизирующие резиновые уголки, металлические детали. Модель имеет защиту от попадания воды, а также пыли (стандарты IP69K/IP68). Устройство оснащается 6.1-дюймовым ЖК-экраном. Вверху дисплея имеется вырез. Быстродействие новой версии обеспечивается чипсетом Helio P60. В смартфоне используется ОЗУ на 6 ГБ и ПЗУ на 128 Гб. Doogee S90 в рамках проверки AnTuTu получил 134 900 баллов. Устройство наделено технологией разблокировки по лицу, а также сканером отпечатков пальцев. Смартфон работает за счёт АКБ на 5050 мАч.
Модель без подзарядки может работать пару дней. Пользователи получили возможность подключения дополнительного аккумуляторного модуля. Doogee S90 будут реализовывать от $300.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:41