Смартфон Doogee S90 наделили мощной батареей и камерой ночного видения





Смартфон довольно тяжёлый. Его вес составляет 300 грамм. Он имеет противоскользящее покрытие, амортизирующие резиновые уголки, металлические детали. Модель имеет защиту от попадания воды, а также пыли (стандарты IP69K/IP68). Устройство оснащается 6.1-дюймовым ЖК-экраном. Вверху дисплея имеется вырез. Быстродействие новой версии обеспечивается чипсетом Helio P60. В смартфоне используется ОЗУ на 6 ГБ и ПЗУ на 128 Гб. Doogee S90 в рамках проверки AnTuTu получил 134 900 баллов. Устройство наделено технологией разблокировки по лицу, а также сканером отпечатков пальцев. Смартфон работает за счёт АКБ на 5050 мАч.Модель без подзарядки может работать пару дней. Пользователи получили возможность подключения дополнительного аккумуляторного модуля. Doogee S90 будут реализовывать от $300.