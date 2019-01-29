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Врач-диетолог рассказал об опасности кисломолочных продуктов

Врач-диетолог Наталья Лазуренко рассказала о возможном вреде кисломолочных продуктов, поскольку в них много лактозы, и они могут вызывать отеки. Их не стоит употреблять гипертоникам, людям с лишним весом и диабетикам.

Врач-диетолог рассказал об опасности кисломолочных продуктов

По словам Натальи Лазуренко кисломолочные продукты не такие уж и безвредные. Они могут влиять на иммунную систему, углеводный обмен и обмен веществ. Многочисленные исследования подтверждают, что если организм работает со сбоями, то данные продукты могут только усугубить ситуацию. Также медик опровергла мнение своих зарубежных коллег, которые уверены, что натуральный йогурт способен нормализовать артериальное давление. Она говорит об обратном, все кисломолочные продукты могут вызвать отек, а это опасно в первую очередь для гипертоников.

Наталья Лазуренко предупреждает людей, у которых наблюдаются проблемы с давлением, в частности с высоким. В этом случае необходимо тщательно следить за состоянием сосудов, на которые имеет прямое влияние жидкость. А так как "кисломолочка" вызывает отеки, то ее употребление категорически запрещено. Также она напомнила об употреблении кефира на ночь. Это в первую очередь касается людей, которые пытаются похудеть. Дело в том, что лактоза имеет свойство замедлять выработку необходимых для снижения жира гормонов. Также она опасна и для диабетиков, ведь она может повысить уровень глюкозы и снизить нормальную работу поджелудочной железы. Чтобы узнать, можно ли конкретному человеку употреблять кисломолочные продукты, нужно сдать биохимический анализ крови.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:30

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