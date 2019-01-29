Williams и Lotus представят миру совершенный спортивный автомобиль





Такое партнерство позволит представить ценителям качества и роскоши настоящего конкурента автомобилю Aston Martin Valkyrie. Гендиректор компании Lotus Фил Попэм отмечает, что сотрудничество с Williams – это возможность перенять знания, а также расширить возможности для создания стоящего внимания гиперкара.Фил Попэм считает такой опыт ценным для обоих компаний. По его мнению, английский дух и технический талант инженеров способны стать залогом успеха нового проекта.Известно, что автомобиль выйдет под названием Omega, а право главного разработчика остается за Lotus, чтобы сохранить уникальность бренда. Подробностей о начинке гиперкара известно не много. Разработчики поделились, что в авто будут задействованы два электрических мотора, а улучшенная система аккумуляции позволит быть на ходу 400 км без потребности заряда.