Марина Африкантова жалеет детей, которые страдают из-за родителей, пришедших на шоу «Спаси свою Любовь»

«..люди не знают, как найти выход, а в итоге страдают дети», - подчеркнула Марина в личном микроблоге.

Нужно сказать, что возлюбленной победителя проектного конкурса «Человек года 2018» Романа Капаклы очень жалко детей, которые страдают из-за жизненных проблем своих родителей.Во время конкурса «Человек года» Роман и Марина довольно громко говорили о том, что хотят в ближайшее время не только пожениться, но и обзавестись наследниками. Впрочем, на данный момент Африкантова передумала становиться мамой и поставила перед собой другую цель – открыть собственный бизнес.Считанные часы назад Марина разместила у себя на страничке в Instagram свежий пост, который посвятила премьере нового телешоу проекта «Дом-2» - «Спаси свою Любовь». По словам блондинки, она смотрела это реалити с удовольствием.Как оказалось, Африкантовой было интересно наблюдать за 10 парами, у которых есть некоторые жизненные проблемы. Но решить их семьям не помогает даже наличие общих наследников, поэтому они хотят развестись.Марина добавила, что парочкам будут помогать решить все их семейные проблемы настоящие профессионалы своего дела, которые точно знают, как нужно спасать свою ячейку общества от нежелательного исхода событий.