Глеб Самойлов опубликовал анонс гастрольного тура по городам Украины
Российский музыкант Глеб Самойлов объявил, что в апреле он и его группа «The MATRIX» устроит гастрольный тур по городам Украины. Анонс гастрольного тура бывший участник группы «Агата Кристи» опубликовал на своей официальной странице в Instagram вместе с расписанием концертов.
Гастроли продлятся несколько дней: с 9 по 14 апреля. За эти дни музыканты планируют посетить Одессу, Харьков, Днепр, Киев и Запорожье. Украинские фанаты несказанно обрадовались такому сюрпризу, ранее «Агата Кристи» собирала полные стадионы, когда посещала с концертами Украину.
В комментариях фанаты отметили, что у музыки нет границ, намекая на сложные отношения между Украиной и Россией. Некоторые высказывали опасения, что они больше не смогут увидеться с кумиром, поэтому от всего сердца поблагодарили Глеба Самойлова за гастрольный тур.
Гастроли продлятся несколько дней: с 9 по 14 апреля. За эти дни музыканты планируют посетить Одессу, Харьков, Днепр, Киев и Запорожье. Украинские фанаты несказанно обрадовались такому сюрпризу, ранее «Агата Кристи» собирала полные стадионы, когда посещала с концертами Украину.
В комментариях фанаты отметили, что у музыки нет границ, намекая на сложные отношения между Украиной и Россией. Некоторые высказывали опасения, что они больше не смогут увидеться с кумиром, поэтому от всего сердца поблагодарили Глеба Самойлова за гастрольный тур.
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‼️У нас отличные новости для наших украинских поклонников! 🔥🤘 💥Обновление в гастрольном графике The MATRIXX: ✅09 апреля 2019 - Одесса, Филармония. Начало в 19.00 ✅11 апреля 2019 - Харьков, ДС НЮУ им. Ярослава Мудрого, Начало в 19.00 ✅12 апреля 2019 - Днепр, ДК "Шинник". Начало в 19.00 ✅13 апреля 2019 - Киев, клуб "АТЛАС". Начало в 19.00 ✅14 апреля 2019 - Запорожье, ДК "Днепроспецсталь". Начало в 19.00 #thematrixx #глебсамойлов #украинскийтур2019
Культура
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:24