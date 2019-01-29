Глеб Самойлов опубликовал анонс гастрольного тура по городам Украины

Гастроли продлятся несколько дней: с 9 по 14 апреля. За эти дни музыканты планируют посетить Одессу, Харьков, Днепр, Киев и Запорожье. Украинские фанаты несказанно обрадовались такому сюрпризу, ранее «Агата Кристи» собирала полные стадионы, когда посещала с концертами Украину.В комментариях фанаты отметили, что у музыки нет границ, намекая на сложные отношения между Украиной и Россией. Некоторые высказывали опасения, что они больше не смогут увидеться с кумиром, поэтому от всего сердца поблагодарили Глеба Самойлова за гастрольный тур.