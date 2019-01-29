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Во время тестов заметили новую вариацию Audi A4 Allroad

Во время тестов была замечена новая вариация Audi A4 Allroad. Покрытое камуфляжной защитой авто испытывают на различных заснеженных автодорогах.

Во время тестов заметили новую вариацию Audi A4 Allroad

Транспортное средство оснастили дополнительными накладками вдоль нижних автомобильных порогов, а также крыльев. Это говорит о том, что модель принадлежит к современному семейству Allroad. Производители немного изменили решётку радиатора. Также поменяли дизайн колёс. Спереди установили другую панель с надёжными рестайлинговыми корпусами фар. На крыше размещаются двойные прожекторы необычной формы. Однако их используют непосредственно для тестирования. Согласно ожиданиям, интерьер выполнят под стиль А6. Он подразумевает меньшее количество кнопок и большее число сенсорных экранов. Дисплей размещается в приборной панели. Для создания ощущения широкой приборной панели, производители подняли в верхнее положение вентиляционные отверстия.

Дебют обновленной версии Audi A4 Allroad должен состояться в конце текущего либо в начале будущего года. Согласно ожиданиям, моторную гамму версии 2020 модельного года оставят прежней. При этом мощность двигателей может быть увеличена.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:11

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