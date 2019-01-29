Дмитрий Маликов празднует 49-летие





Прославленный певец написал первую композицию в 14 лет. Песня с необычным названием «Железная душа» помогла Дмитрию Маликову выбрать свое призвание, следуя зову сердца. В 1988 году состоялся дебют артиста на сцене с песней «Лунный свет». Музыкальное произведение принесло юному исполнителю первый большой успех, возглавив хит-парад «Звуковая дорожка».В 1993 году Дмитрий Маликов впервые снялся в ленте «Увидеть Париж и умереть». В кинокартине он исполнил главную мужскую роль. В 2007 году звезда отечественного шоу-бизнеса осуществил собственный проект «PIANOMANIЯ». Он соединил традиции русской музыкальной классики и джазовые аранжировки. Впоследствии был выпущен музыкальный альбом, все тиражи последнего были раскуплены фанатами певца в первый же день. Артист был признан лучшим исполнителем 2007 года.Певец женился на Елене Изаксон в 2000 году, после появления на свет наследницы Стефании. До этого влюбленные жили в гражданском браке 8 лет. В 2018 году супруга родила сына по имени Марк.Дмитрий Маликов успевает заниматься не только семьей и творчеством, но и активно заниматься благотворительностью. В 2011 году с его инициативы был создан фонд «Проникая в сердце». Главная цель организации – помочь людям найти выход в различных ситуациях, связанных с социальными, медицинскими, образовательными или культурными сферами.