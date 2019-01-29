Ксения Бородина приобщает своих дочерей Марусю и Теону к рекламным заработкам

«Бородина, ты что Марусю и Теону решила научить зарабатывать на своей популярности? Не думаешь ли ты, что это не правильно? Они ведь еще совсем маленькие!», - написала одна из подписчиц ведущей «Дома-2».

В последнее время Бородина довольно часто начала приобщать своих дочерей к заработку на рекламных постах, уверены многочисленные интернет-пользователи.Ксения, как и многие другие знаменитости, довольно хорошо зарабатывает на своем личном микроблоге, в котором за хорошее вознаграждение время от времени делает рекламу. Судя по последним публикациям, похожим заработком решили заниматься и наследницы Бородиной – Маруся и Теона.К подобному выводу читатели пришли после фотографии, на которой девочки красуются в одинаковых куртках. И оттенок, и фасон верхнего наряда малышек очень похожи на куртку, которой несколько дней назад хвасталась Бородина. По мнению фолловеров, Ксюша начала приучать Марусю и Теону зарабатывать на своей известности.Нужно сказать, что на Ксению буквально накинулись недоброжелатели, которые принялись критиковать телезнаменитость, заявляя, что по ее младшей дочери очень хорошо видно, что ей не нравится куртка, ведь в ней она чувствует себя не комфортно.Впрочем, у Бородиной нашлись и защитники, отметившие, что некоторая реклама «требует жертв».