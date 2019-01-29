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Ксения Бородина приобщает своих дочерей Марусю и Теону к рекламным заработкам

Телеведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина научилась зарабатывать на своих же несовершеннолетних наследницах.

В последнее время Бородина довольно часто начала приобщать своих дочерей к заработку на рекламных постах, уверены многочисленные интернет-пользователи.

Ксения Бородина приобщает своих дочерей Марусю и Теону к рекламным заработкам

Ксения, как и многие другие знаменитости, довольно хорошо зарабатывает на своем личном микроблоге, в котором за хорошее вознаграждение время от времени делает рекламу. Судя по последним публикациям, похожим заработком решили заниматься и наследницы Бородиной – Маруся и Теона.

К подобному выводу читатели пришли после фотографии, на которой девочки красуются в одинаковых куртках. И оттенок, и фасон верхнего наряда малышек очень похожи на куртку, которой несколько дней назад хвасталась Бородина. По мнению фолловеров, Ксюша начала приучать Марусю и Теону зарабатывать на своей известности.

Ксения Бородина приобщает своих дочерей Марусю и Теону к рекламным заработкам

«Бородина, ты что Марусю и Теону решила научить зарабатывать на своей популярности? Не думаешь ли ты, что это не правильно? Они ведь еще совсем маленькие!», - написала одна из подписчиц ведущей «Дома-2».

Нужно сказать, что на Ксению буквально накинулись недоброжелатели, которые принялись критиковать телезнаменитость, заявляя, что по ее младшей дочери очень хорошо видно, что ей не нравится куртка, ведь в ней она чувствует себя не комфортно.
Впрочем, у Бородиной нашлись и защитники, отметившие, что некоторая реклама «требует жертв».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:45

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