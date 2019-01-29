Александр Розенбаум раскритиковал парад в честь снятия блокады Ленинграда

"Мёртвые бы такого не одобрили. Я уверен. - пишет Розенбаум. - Слава тем, кто сумел вырвать Ленинград из лап недочеловеков, что перепутали себя с людьми".

На своей странице в Instagram Розенбаум высказался касательно прошедшего в Санкт-Петербурге парада, посвящённого памяти героям блокады. Как рассказала певцу его бабушка, проведшая в Ленинграде с первого по последний 900-й день, отмечали освобождение города лишь однажды - в 1944 году. Прочие годовщины касаются лишь памяти о трагедии и погибших в ней ленинградцах, считает артист. Уместна была бы минута молчания, однако парад 27 января стал "чрезмерным" и "неприемлемым".Читатели блога исполнителя одобрили его точку зрения, однако отметили, что о событиях блокады и подвиге погибших и ветеранов нельзя забывать. Преданные поклонники Розенбаума зауважали любимого артиста за высказанное мнение ещё больше.